AKTUELNO

Zadruga

Utorak devojke na aparatima: Filip im ponovo pokazao koliko su mu nebitne, pa emotivne stihove posvetio Lores! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne odustaje od nje!

Filip Đukić zadao je novi udarac svim svojim utorak devojkama i još jednom im pokazao koliko su mu nebitne. Naime, on je na samom kraju radio-emisije "Amnezija" imao specijalnu muzišku želju, a svoju podršku je zamolio da pesmu okače na njegov profil i pošalju devojci na slovo "L".

Već je poznato da je devojka kojoj šalje emotivne poruke iz "Elite" mlada pevačica Lores, sa kojom se viđao neko vreme, ali kako je rekao između njih dvoje se nikad ništa nije desilo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

POSLE SVAĐE, SVE JE SLAĐE: Bora i Anastasija na korak do pomirenja, on daje sve od sebe da je smekša nakon žestokih reči! (VIDEO)

Zadruga

Nova sreda, nova korpa: Filip se ponovo ogradio od Boginje nakon poljupca! (VIDEO)

Farmeri

'TI SI ĐAVO, MAĐIJAŠ LJUDE' Boža na sve načine pokušao da se približi Eleni, pa krenuo da je VREĐA nakon što ga je u potpunosti IGNORISALA (VIDEO)

Zadruga

Ti si tri seoske babe u jednoj: Gastoz otkrio zašto ne gotivi Uroša, pa priznao Anđeli da jedva čeka da je bolje upozna! (VIDEO)

Zadruga

Sevaju ljubavne varnice: Nakon ljubomorne scene Gastoz postavio Sofiji jasna pravila! (VIDEO)

Domaći

Ne odustaje od nje: Uroš i ovog jutra iskoristio priliku da bude kraj Kačavende! (VIDEO)