Utorak devojke na aparatima: Filip im ponovo pokazao koliko su mu nebitne, pa emotivne stihove posvetio Lores! (VIDEO)

Ne odustaje od nje!

Filip Đukić zadao je novi udarac svim svojim utorak devojkama i još jednom im pokazao koliko su mu nebitne. Naime, on je na samom kraju radio-emisije "Amnezija" imao specijalnu muzišku želju, a svoju podršku je zamolio da pesmu okače na njegov profil i pošalju devojci na slovo "L".

Već je poznato da je devojka kojoj šalje emotivne poruke iz "Elite" mlada pevačica Lores, sa kojom se viđao neko vreme, ali kako je rekao između njih dvoje se nikad ništa nije desilo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić