AKTUELNO

Zadruga

Veza na tankom ledu! Anita ne može da podnese Lukine manipulacije, on ne zna gde udara: Ovo dolazi jer ti praviš neke situacije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos za stolom!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Zašto uopšte nemaš stav prema ljudima koji toliko blate tebe i Anitu - glasilo je pitanje.

- Ne treba niko da me prihvati, je*e mi se baš! Ja kome imam šta da kažem, ja sam rekao. Ja znam, prošle godine kada sam branio moj stav kako sam prošao. Više me ništa ne zanima, ne zanima me mišljenje ovih ljudi ovde. Biram, kalkulišem ovde, nekada su vreme i mesto birali mene, sada ja biram - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da se slažem, to je nešto što mu zameram non stop, imali smo svađe i rasprave oko toga. Rekao je na Borinoj podeli budžeta da će svima da odgovori - rekla je Anita.

- Ti ne odgovaraš Mini jer te drži u šaci - dobacio je Terza.

- Luka i ja se svađamo oko toga - dodala je ona.

- Hvala što je došlo ovakvo pitanje, na konto tvojih rasprava sa mnom, mi se svađamo zašto je Asmin rekao ovo ili je Terza rekao ono. S druge strane, ona je prva koja je meni rekla: "Šta nas briga šta ukućani misle?" - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Opet se vraća na neke stvari koje pokušavam da mu objasnim. Mene zanima njegov stav i njegovo ponašanje, evo na primer, on nije sada odgovorio Kariću - rekla je Anita.

- Ovo dolazi jer ti praviš neke situacije - rekao je Luka.

- Alo Luka, je l' ovo objašnjavamo ovde ili sa strane?! Ovde se radi o osobama sa kojima si blizak, sa kojima jedeš i piješ - urlala je Anita.

- Ja te razumem, ali ne možeš tako u ekstreme. Moraš da budeš svesna da su ljudi plaćeni da komentarišu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bacila oko na drugog?! Sofija otkrila da joj igra srce za jednim učesnikom, Anita priznala: Išla bih s Lukom na Rajsko ostrvo, ON SE NIŠTA NE PITA (VI

Zadruga

AFERA ŠVAJCARSKA TRESE SVE! Sanja i dalje stoji pri tom da NE POZNAJE Sofiju, Janićijevićeva UPORNA: Moja ljubav je tvrđava koju jedna petarda kao ti

Zadruga

Ismevaju te najbliži, on je najlošiji čovek kog sam ikada srela: Vanja Živić sasekla Boru, Matora ga dokrajčila pred svima: Zamisli drug ti skine ženu

Zadruga

Slaže, ne trepne! Luka pokušao da izvrne sve naopačke, hteo da okrene da nije znao da šalje piće Aneli (VIDEO)

Domaći

Anđela ne vadi iz usta: Aneli ne može da podnese Lukin glas, Vujović skočio na nju i Asmina, izvređao ga kao nikad (VIDEO)

Domaći

TRESU SE ZIDOVI BELE KUĆE! Bebica i Mića produbili svoj rat, Macanović udario najniže: Ne znaš ko ti je zet, nisi znao da ti je ĆERKA TRUDNA (VIDEO)