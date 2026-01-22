Veza na tankom ledu! Anita ne može da podnese Lukine manipulacije, on ne zna gde udara: Ovo dolazi jer ti praviš neke situacije (VIDEO)

Haos za stolom!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Zašto uopšte nemaš stav prema ljudima koji toliko blate tebe i Anitu - glasilo je pitanje.

- Ne treba niko da me prihvati, je*e mi se baš! Ja kome imam šta da kažem, ja sam rekao. Ja znam, prošle godine kada sam branio moj stav kako sam prošao. Više me ništa ne zanima, ne zanima me mišljenje ovih ljudi ovde. Biram, kalkulišem ovde, nekada su vreme i mesto birali mene, sada ja biram - rekao je Luka.

- Naravno da se slažem, to je nešto što mu zameram non stop, imali smo svađe i rasprave oko toga. Rekao je na Borinoj podeli budžeta da će svima da odgovori - rekla je Anita.

- Ti ne odgovaraš Mini jer te drži u šaci - dobacio je Terza.

- Luka i ja se svađamo oko toga - dodala je ona.

- Hvala što je došlo ovakvo pitanje, na konto tvojih rasprava sa mnom, mi se svađamo zašto je Asmin rekao ovo ili je Terza rekao ono. S druge strane, ona je prva koja je meni rekla: "Šta nas briga šta ukućani misle?" - rekao je Vujović.

- Opet se vraća na neke stvari koje pokušavam da mu objasnim. Mene zanima njegov stav i njegovo ponašanje, evo na primer, on nije sada odgovorio Kariću - rekla je Anita.

- Ovo dolazi jer ti praviš neke situacije - rekao je Luka.

- Alo Luka, je l' ovo objašnjavamo ovde ili sa strane?! Ovde se radi o osobama sa kojima si blizak, sa kojima jedeš i piješ - urlala je Anita.

- Ja te razumem, ali ne možeš tako u ekstreme. Moraš da budeš svesna da su ljudi plaćeni da komentarišu - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić