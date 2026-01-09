Slaže, ne trepne! Luka pokušao da izvrne sve naopačke, hteo da okrene da nije znao da šalje piće Aneli (VIDEO)

Haos za stolom!

Milan Milošević, voditelj emisije "Gledanje snimaka", najavio je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Luka Vujović ogovara Aneli Ahmić, pa daje Milosavi energetsko piće za Aneli.

- Nisam znala, sada sam saznala, popričaću sa njim posle. Imamo dogovor da se za stolom ne svađamo, niti da raspravljamo - rekla je Anita.

- Dao sam Aneli zato što mi je žao i svaki dan ću joj dati, je l' to okej?! Rekao sam Milosavi to i ona je vratila energetsko piće - rekao je Luka.

- Rekla sam da je za Aneli, da treba da vratim Aneli. Ja njemu svaki dan donosim i znam da ima. Rekla sam: "Treba mi jedna guarana da vratim Aneli" - rekla je Milosava.

- Žao mi je bilo jer sedi onako, pa sam dao. Posle toga sam došao i rekao: "Nemoj da daješ" i ona je vratila - skočio je Vujović.

- Hvala Luka, ja bih i tebi dala. Realno, ja bih mu dala uvek, ipak je on moj bivši, ja sam tu za njega! Ne mislim da bi se pomirio sa mnom, ali je baš bio uverljiv kada je rekao: "Ni mrtav joj ne bih dao" - rekla je Aneli.

- Ovakve stvari ne smeju da se dešavaju. Njegova ta reakcija kada je rekao da ni mrtav ne bi dao, na tome je trebalo da ostane. Odlično je znao kome ide guarana, sve ovo ostalo mogu da budu opravdanja - rekao je Anđelo.

- Sada sam pitala Draganu kako ona gleda na to, kada bi meni Milosava isto to rekla, a ja dala da da Aniti, Dragana mi je rekla da bi raskinula. Prva faza ti ide sujeta...Ne izgleda mi kao da se pokajao što je ušao u vezu sa Anitom, obostrano peckanje - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić