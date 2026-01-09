AKTUELNO

Zadruga

Slaže, ne trepne! Luka pokušao da izvrne sve naopačke, hteo da okrene da nije znao da šalje piće Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos za stolom!

Milan Milošević, voditelj emisije "Gledanje snimaka", najavio je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Luka Vujović ogovara Aneli Ahmić, pa daje Milosavi energetsko piće za Aneli.

- Nisam znala, sada sam saznala, popričaću sa njim posle. Imamo dogovor da se za stolom ne svađamo, niti da raspravljamo - rekla je Anita.

- Dao sam Aneli zato što mi je žao i svaki dan ću joj dati, je l' to okej?! Rekao sam Milosavi to i ona je vratila energetsko piće - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla sam da je za Aneli, da treba da vratim Aneli. Ja njemu svaki dan donosim i znam da ima. Rekla sam: "Treba mi jedna guarana da vratim Aneli" - rekla je Milosava.

- Žao mi je bilo jer sedi onako, pa sam dao. Posle toga sam došao i rekao: "Nemoj da daješ" i ona je vratila - skočio je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala Luka, ja bih i tebi dala. Realno, ja bih mu dala uvek, ipak je on moj bivši, ja sam tu za njega! Ne mislim da bi se pomirio sa mnom, ali je baš bio uverljiv kada je rekao: "Ni mrtav joj ne bih dao" - rekla je Aneli.

- Ovakve stvari ne smeju da se dešavaju. Njegova ta reakcija kada je rekao da ni mrtav ne bi dao, na tome je trebalo da ostane. Odlično je znao kome ide guarana, sve ovo ostalo mogu da budu opravdanja - rekao je Anđelo.

- Sada sam pitala Draganu kako ona gleda na to, kada bi meni Milosava isto to rekla, a ja dala da da Aniti, Dragana mi je rekla da bi raskinula. Prva faza ti ide sujeta...Ne izgleda mi kao da se pokajao što je ušao u vezu sa Anitom, obostrano peckanje - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Saterala ga u ćošak: Kačavenda sve ubeđenija da je Jelenin kofer ukrao Ivan, Luka izneo svoju teoriju: Hteo je da ispadne Robin Hud, pa je... (VIDEO)

Zadruga

Kakav neuspeh! Bebica bezuspešno pokušao da ironijom ukanali Kačavendu, ona ga vratila na mesto: Šta li misli Đedović o ovome?! (VIDEO)

Zadruga

Osušila sam se kao kostur, ne jedem danima: Luka ponovo doveo Aneli do tačke pucanja, ona zaurlala na njega: Njegov stav je da bi mi razlupao kofer o

Zadruga

OBEZBEĐENJE ODMAH REAGOVALO! Aneli se zaletela na Asmina, vikala i urlala, krenula da ga šutne! (VIDEO)

Domaći

Bukti na sve strane! Kačavenda i Anđelo zaratili, Bebica se umešao, pa otkrio da je IZDALA i Marka Đedovića (VIDEO)

Zadruga

Ne očekujem da partner prihvati moje dete kao da mi je TREĆA S*SA: Luka digao crni sto na noge stavovima, Ena Čolić obrisala patos s njim (VIDEO)