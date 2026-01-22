Au, kakav blam! Bebica i posle svega što je uradio i oprostio, smatra Anitu LOŠOM MAJKOM (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje Nenadu Macanoviću Bebici.

- Nazivaš Anitu najpogrdnijim imenima, a kako nazivaš svoju devojku koja je verena, a ima se*s sa drugim čovekom - glasilo je pitanje.

- A kojim imenima?! Ne znam šta sam loše rekao za nju, rekao sam da nije adekvatna majka, da se ponosila tim što je bila u kombinaciji sa Filipom i da je nastavila to na televiziji - rekao je Bebica.

- Bebica me vređa najgore, svašta mi je rekao. Sada Teodora umesto njega priča, možda je i njeno mišljenje pa je ljubomorna. Što se mene tiče, ja da sam imala neke loše postupke ili moj dečko, ne bih mogla da komentarišem na način na koji Bebica komentariše. Nema kredibilitet da komentariše i da priča bilo kome - rekla je Anita.

- Ma ja imam prava da pričam šta hoću, ne intresuje me da li ti misliš da ja imam kredibilitet - rekao je Bebica.

- On Teodoru i decu stavlja na isto, isti su. Meni je moje dete iznad svih ljudi na ovom svetu - rekla je Anita.

- Ja sam mu rekla da ne vređa ovde devojke, on je i onako dobar komentator i može da navede 15 argumenata za nju, zbog čega je ona niskomoralna ili visoko-moralna. Anita je ovde ustala i rekla da sam je ja vređala - rekla je Teodora.

Autor: Nikola Žugić