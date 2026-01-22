Nemoj da kažem ime tiktokera, mogu da je sahranim: Terza spreman da raskrinka Anu Spasojević, Sofija je demolirala, a onda je Kačavenda skočila: Priča o Comari za sina i oca je ISTINA (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Sofiji Janićijević.

- Sofija, da li znaš da će Milica da te uništi samo zato što si rekla da možeš da joj držiš časove dostojanstva - glasilo je pitanje.

- I dalje stojim iza toga. Rekla sam šta sam mislila i šta nisam, dostojanstvo je ponašanje svakodnevno, dostojanstvo je i da se ne menjaju partneri na mesečnom nivou - rekla je Sofija.

- Ako se dostojanstvo pokazuje jednom svađom, šta da kažemo šta smo mi radili u sedmoj sezoni?! Šta mi je sve izgovorila za decu od brata, oca i majku, koliko sam ja nju vređao, tako da su to meni gluposti, nek priča šta želi napolju. Ja mogu da je sahranim, ko je tiktoker, pa da svi saznaju - rekao je Terza.

- Ana inače mene ne može organski da podnese, jako je ljubomorna, ali sam pokazala jednom rečenicom, a to je da sa Anom neće komunicirati, odmah je sve prestalo. On je dokazao da to i nije onakvo prijateljstvo kakvim ga ona predstavlja, već je zaljubljena - rekla je Sofija.

- Svima prija to, i Milici i svima da me blate. Čuo sam sinoć da je Jovana pripremljena od strane Milice - rekao je Terza.

- Ja bih joj je*ala majku što mi je psovala dete, a koga boli ku*ac za dostojanstvo, koje Milica nema. Intresantno mi je da je najviše od Sofijinih vređalica to zamerila. Fascinantan mi je odnos Munja, Milica i čitava priča - rekla je Kačavenda.

- Samo da pozdravim Stefani, nek je sin živ i zdrav - rekao je Terza.

- Munja je bio u goroj situaciji, pa mi je fenomen taj odnos. Nismo mi od Milice napravili to što ona jeste bila, sada da li živi drugačije, ne znam...Te poruke je Milica mogla namenski da joj napiše da ima šta da se objavi, a da joj usmeno kaže drugačije - rekla je Milena.

- Naravno da ne može da drži, Sofija je sama sebe uništila svojim postupcima, prošlošću i rečima. Brutalnije psovke je mislila i ne može Terzu očima da smisli, katastrofa je da on gazi ponovo Comaru i pridikuje joj. Juče ju je psovao, ona je majka njegovog deteta koje čuva njegovo dete...Dve godine Kačavenda i Terza pokušavaju da okaljaju Milicu, tako da je to sve čista laž - rekao je Stanić.

- To za sina i oca je istina živa, može i da se vrati klip kada je meni Milica u sedmici ovde to indirektno ispričala, što sam posle ja saznala - rekla je Kačavenda.

- Ti svojim ovim ponašanjem pokazuješ mržnju, ne možeš da opereš Sofiju. Ona je dostojanstvena ku*va iz Tetova - urlao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić