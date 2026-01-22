Aneli je išla od jednog do drugog, dok je Maja... Ivan i Kačavenda oštro demantovali da su nazvali Marinkovićevu LAKOM devojkom, nastao HAOS (VIDEO)

Karambol!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Zar nisi skontala da su te učesnici nazvali lakom ženom, Ivan, Matora i Kačavenda, rekli su da je Filip odabrao tebe jer si sigurica. Da li znaš šta su prijatelji rekli za tebe - glasilo je pitanje.

- Nisam znala da su to rekli. To je završena tema što se mene lično tiče, ja to sečem u korenu. Nije bitna završnica, nije bitna konkretizacija, već namera - rekla je Maja.

- Prebacila si temu, pričaj kako si laka i da je išla na siguricu. Maja se je*e ovde bez emocija - dobacila je Aneli.

- Pozdrav za Mateju Matijevića koji je ubacio u kantu za smeće, majko - rekla je Maja.

- Kakva Aneli, nismo o tome pričali, nisam rekla da je sigurica, nego da se sama sebi usr*la u život. I njoj sam rekla isto. Kraj priče, nakon četiri meseca je dozvolila da nju "utorak devojke" dobacuju - rekla je Kačavenda.

- Za mene slike govore više od reči, tako da ono što sam video na klipu, nema potrebe da branim Aneli niti da Maju nazivam lakom. Jeste činjenica da je Aneli išla od jednog, do drugog, a Maja je bila skoncentrisana na Filipa, Maja nije odstupila od svoje izjave da neće biti sa Asminom - rekao je Ivan.

- Maja, da je Filip ustao i rekao da će ući u vezu, ja sam sigurna da bi ona ušla - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić