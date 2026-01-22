Je l' ovo vaš rijaliti? Filipu pala roletna, pa žestoko urnisao i ponizio Anitu! (VIDEO)

AKTUELNO

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Da li Asmin stvarno pravi najbolju kajganu? - glasilo je pitanje.

- Da. Moram iskreno da priznam da me je svaki bivši dobro hranio, svaki je dobro kuvao i srećom ništa se ne lepi. Kajgana je bila predobra, skoro nisam bolji pojela - rekla je Maja.

- Ja sam se baš potrudio da moja jaja budu najbolja. Dogovorio sam se sa Janjušem da me nauči da pravim kiflice - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Šta je tvoj problem da navodiš Anitu na anketama da je pokvarena? Šta se foliraš i glumiš žrtvu? Mani se Anite jer si rekao da ne bi bio u vezi sa nekim ko ima drte - glasilo je pitanje.

- Nismo bili u vezi, nismo bili u odnosu da nešto nekome zamera. Mi smo se možda videli 15 puta, a to što se ovde preuveličava je drugo. Ljudi su ovde prebacili da smo se mi viđali 10 meseci. Naveo sam je jer je u toj situaciji ispala pokvarena prema meni - pričao je Đukić.

- Nema potrebe da me navodi jer sam ja u vezi. Ja sam mogla da ga navedem na anketu pokvarenih jer me je ponizio drugi dan, a nemam potrebu jer sam u odnosu. On vraća na moj i njegov odnos, dodaje Relju - rekla je Anita.

- Pazi ti šta ljudi pričaju... Ja sad ne smem da spomenem nikog sa kim sam nešto imao, je l' ovo vaš rijaliti? Koje su vam ovo fore? - dodao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

