Pala mu roletna! Ivan prekinuo Sandrino mafijanje, jednim pitanjem je matirao, ona se prešaltala na Hanu i Nerija (VIDEO)

Drama!

Ivan Marinković umešao se u Sandrin sukob sa Neriom, te je tako zaštitio njega i Hane.

- Šta ti majmunčino?! Sram te bilo seljanko mala, umesto da se uozbiljiš, ti diraš Nerija i Hanu - rekao je Ivan.

- Ko se šlihtao kome?! Boginja, ko se šlihtao Saletu - rekla je Sandra.

- Što diraš Nerija i Hanu?! Šta su ti uradili - rekao je Ivan.

- Ti si jedna obična ku*avela koju neće niko ovde da je*e - rekla je Hana.

- To ti je mama. Tek ćemo da pričamo o tvojoj porodici, sram te bilo ku*vetino jedna - rekla je Sandra.

Autor: Nikola Žugić