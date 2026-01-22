AKTUELNO

Domaći

Taki Marinković uzvraća udarac! Bukti nikad žešći rat, brutalnim rečima unakazio majku Teodore Delić: Junećoj glavi se gospođa Slavica udvarala!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/D. Tanasijević ||

Bez dlake na jeziku!

Majka Teodore Delić danas se oglasila za naš portal i osula rafalnu paljbu po Taki Marinkoviću. Mi smo ga sad pozvali da čujemo kako on reaguje na žestoke reči, a on se nije ustručavao i duplo joj je uzvratio.

pročitajte još

TUŽILA SAM TU MATORU DRTINU, JUNEĆU GLAVU! Teodorina majka brani ćerku od Takija: Nek taj klošar vodi svoje dete na kiretaže!

Foto: Pink.rs

- Ja razumem gospođu Slavicu, samo ne shvata jer je njeno dete na slikama pored mene nasmejano i srećno, iako me je uhodila, a ja o toj devojci (Teodori) vodim računa i šaljem joj slatkiše i poklone, balone i razna čuda u Elitu, a kako je gospođa Slavica rekla, njen zet, koji ju je nazvao citiram: “Milanovačka k*rva”, sada stipa i maltretira njenu ćerku. Ko je tu donji, a ko gornji? Ako me pamćenje dobro sluzi, ovoj, kako ona kaže, junećoj glavi, se gospođa Slavica udvarala. Ne bih da se zaboravi, zar nije njena ćerka ponosno izvadila majicu sa našom slikom u Eliti 7 i vikala: “S Boga na groba” u svadji sa Bebicom. Toliko od mene za sada, imam ja dosta materijala, a sada cu ostati gospodin kao i uvek, pa cu ovde stati - poručio je otac Maje Marinković za naš portal.

pročitajte još

TEODORINI RODITELJI PRIJAVILI BEBICU! Majka Slavica očajna: Pišem dnevnik svih zlodela koje je DEBELI GMAZ radio mom krasuljku!

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Surov sud Maje Marinković: Brutalnim rečima unakazila Aneli Ahmić, Lukino ponižavanje ostavlja je u ŠOKU (VIDEO)

Domaći

Vređao je i majku svog deteta: Slavica Delić ispalila rafal uvreda po Terzi zbog ogovaranja Teodore, pa istakla da je Bebica tražio zeleno svetlo od A

Domaći

Nakon SKANDALOZNOG RASKIDA Teodore Delić i Bebice, pozvali smo njenu mamu! Evo šta je Slavica imala da PORUČI!

Zadruga

Nisam želela da dođe do ovoga: Hana se brutalnim rečima obratila Aneli, muk u Beloj kući! (VIDEO)

Zadruga

Svi su udarali po njoj: Vanja se brutalnim rečima obratila utorak koleginicama! (VIDEO)

Domaći

On je zlo na dve noge: Slavica Delić slavi zbog raskida Bebice i Teodore! Macanovića ni u snu ne želi da vidi pored svoje ćerke