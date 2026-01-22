Taki Marinković uzvraća udarac! Bukti nikad žešći rat, brutalnim rečima unakazio majku Teodore Delić: Junećoj glavi se gospođa Slavica udvarala!

Bez dlake na jeziku!

Majka Teodore Delić danas se oglasila za naš portal i osula rafalnu paljbu po Taki Marinkoviću. Mi smo ga sad pozvali da čujemo kako on reaguje na žestoke reči, a on se nije ustručavao i duplo joj je uzvratio.

- Ja razumem gospođu Slavicu, samo ne shvata jer je njeno dete na slikama pored mene nasmejano i srećno, iako me je uhodila, a ja o toj devojci (Teodori) vodim računa i šaljem joj slatkiše i poklone, balone i razna čuda u Elitu, a kako je gospođa Slavica rekla, njen zet, koji ju je nazvao citiram: “Milanovačka k*rva”, sada stipa i maltretira njenu ćerku. Ko je tu donji, a ko gornji? Ako me pamćenje dobro sluzi, ovoj, kako ona kaže, junećoj glavi, se gospođa Slavica udvarala. Ne bih da se zaboravi, zar nije njena ćerka ponosno izvadila majicu sa našom slikom u Eliti 7 i vikala: “S Boga na groba” u svadji sa Bebicom. Toliko od mene za sada, imam ja dosta materijala, a sada cu ostati gospodin kao i uvek, pa cu ovde stati - poručio je otac Maje Marinković za naš portal.

Autor: A. Nikolić