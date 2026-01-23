Navukao je i ćao: Sofija otkrila sve detalje Terzing paklenog plana da iz Jovane izvuče informacije iz spoljnog sveta! (VIDEO)

Nije joj dobro!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Jovana Cvijanović spušta loptu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Ja sam bila celo leto posle Elite 7 dobra sa Milicom i Terzu nisam videla dve godine. Kada sam ušla ovde onda sam uletela i kao furija na njega prošla. Milica je prakao prošla i to niko od vas ovde ne zna. Meni je bilo žao što sam mu udarila na Barbaru. Meni je Milica 12h pre ulaska u rijaliti rekla da ne diram Terzu i Sofiju, a ako bude neko dirao dete onda da pustim Terzu da odbrani dete - rekla je Jovana.

- Ona se pijana istrkljala da je Milica nahuškala da gazi mene - rekao je Terza.

- Kakvo mišljenje imaš o Sofiji? - upitala je Ivana.

- Užasno iskreno, ali ja ću s tobom da budem i bff ako budem to

želela - rekla je Jovana.

- Jovana, ti si pijana istrkljala mnoge stvari, ali očigledno se ne sećaš. Rekla je da ga Stanija najstrašnije blati i da ga kači svuda, dečko se uznemirio - rekao je Alibaba.

- To je laž, to se znalo ovde - rekla je Jovana.

- Terza je rekao da je ova devojka polupana i da kad se bude napila da će se istrkljati sve, to je i uradio navukao je i ćao, više nema komunikacije - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić