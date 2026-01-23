To je naša utešiteljka, zeka srećko: Luksa ne čudi što je Sara završila u Borinom krevetu, odmah je napljuvao! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju snimak Sare Stojanović i Bore Santane iz kreveta.

- Gledala sam ovo uživo, ali Sandra Todić je njima ljubomorisala zbog ovoga. Ovde se više ne zna ko je s kim, ovo je strašno - rekla je Anastasija.

- Ja sam prvo čuo za Murata, pa se desilo ovo. Nije bilo ništa sa Sarom i nije ovo moja osveta, ali od sada vidim samo Anastasiju - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad su oni bili u svađi, mi smo se dogovarali da se rotiramo i ja sam došla kod njega, zagrlila sam ga prijateljski. On je bio uz mene kad je meni bilo teško, zagrlili smo se i ništa nismo imali svakako - rekla je Sara.

- Ja sam joj rekao da ide kod Bore da ga malo uteši, ona me ozbiljno shvatila. To je zeka srećko, ona je naša utešiteljka. Drago mi je da me poslušala, nemam ništa protiv. Ne podržavam Borino pomirenje, ali nije me iznenadilo ovo od Sare - rekao je Luks.

