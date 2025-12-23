Brzinom svetlosti krenuo sa ponižavanjem! Luka izgoreo na Anitu, odmah je napljuvao: Filipu nije ljubomorisala što je druge je*ao (VIDEO)

Au!

Luka Vujović požalio se Mini Vrbaški zbog sukoba sa Anitom Stanojlović.

- Zbog ovoga da mi tako okrene leđa. Maja prošla, Asmin je ovako gledao i ja namerno prokomentarišem da sprdam Asmina: "Au kakva riba". Meni je Anita, njemu Maja, Anđelo i Aneli i ona ovako da mi reaguje... Da ja dođem i tebe da bacam po Pabu ona bi haoh napravila. Da sam ja pitao da meni ušije, oko bi mi izvadila. Ovom nije ljubomorisala što je*e druge, a ja nisam ništa uradio, nego sam ozvaničio vezu - rekao je Luka.

- Rekla sam joj ja - rekla je Mina.

- Pokazuje poštovanje tamo gde je neko ponižavao - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić