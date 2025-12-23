AKTUELNO

Zadruga

Brzinom svetlosti krenuo sa ponižavanjem! Luka izgoreo na Anitu, odmah je napljuvao: Filipu nije ljubomorisala što je druge je*ao (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Luka Vujović požalio se Mini Vrbaški zbog sukoba sa Anitom Stanojlović.

- Zbog ovoga da mi tako okrene leđa. Maja prošla, Asmin je ovako gledao i ja namerno prokomentarišem da sprdam Asmina: "Au kakva riba". Meni je Anita, njemu Maja, Anđelo i Aneli i ona ovako da mi reaguje... Da ja dođem i tebe da bacam po Pabu ona bi haoh napravila. Da sam ja pitao da meni ušije, oko bi mi izvadila. Ovom nije ljubomorisala što je*e druge, a ja nisam ništa uradio, nego sam ozvaničio vezu - rekao je Luka.

pročitajte još

Najbrži raskid u istoriji: Pukla tikva između Anite i Luke, Maja ponovo pomrsila sve konce (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Ne skida pogled sa nje dok se presvlači: Asmin kao potčko legao u krevet u spavaćoj sobi samo da bi odmerio Maju (VIDEO)

- Rekla sam joj ja - rekla je Mina.

- Pokazuje poštovanje tamo gde je neko ponižavao - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Zakucali na samom početku ankete: Aneli demolirala bivše momke, pa od Asmina dobila povratnu brzinom svetlosti (VIDEO)

Zadruga

DRŽI JE U ŠACI! Anđelo saterao Anitu u ćošak, ona odmah spustila loptu i otkrila zašto je u LOŠIM odnosima sa majkom (VIDEO)

Domaći

OPŠTI HAOS! Luka se zaleteo na Aneli, krenuo da je vređa, Asmin skočio da je brani! OBEZBEĐENJE GA JEDVA ZADRŽALO (VIDEO)

Zadruga

Ovo nije ni sanjao! Luka pobesneo nakon Kačavendinog sklapanja primirja sa Aneli, ona ga odmah oduvala: Izvinjavala mi se tvoja mama... (VIDEO)

Zadruga

Ona je njegova 'utorak' varijanta: Uroš zalepio Anitu za dno, Filip je dodatno ponizio (VIDEO)

Zadruga

Suočavanje koje se čekalo! Matora pokušava da okrene Anitu protiv Anđela, ona je odmah postavila na mesto: On me nije skinuo golu, niti naneo tužbe od