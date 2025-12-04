Ona je njegova 'utorak' varijanta: Uroš zalepio Anitu za dno, Filip je dodatno ponizio (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Anitu Stanojlović.

Šašto ne priznaš Filipu da ga voliš?

- Voleti je teška reč. Mi se nismo viđali deset meseci, nije to ni bilo svakog dana. Ja nisam želela da stvaram emocije, ali sa moje strane se desilo neko sviđanje - rekla je Anita.

- Viđali smo se nekih pet meseci, ali ne u cugu. Ja sam se samo jednom zaljubio od kada sam raskinuo sa Paulom, Anita to zna. Ja se baš teško zaljubljujem, a kamoli da nekoga zavolim - rekao je Filip.

- Ja taj odnos ne podržava, ona ne poštuje dete i sebe. Filip je rekao da nema perspektivu, on nju ni ne gleda ozbiljo. Ona je njemu samo za utorak varijantu. Krivo mi je što je tako nisko pala - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić