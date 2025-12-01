Jednoj majci ne priliči da bude u kombinaciji: Uroš srozao Anitu i Maju na samo dno, pa poslao podršku Staniji (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Urošem Stanićem o aktuelnim dešavanjima Bele kuće.

- Maja je pukla za Asminom. Nelogično mi je kako može da ima tako prisan odnos sa Stanijinim bivšim verenikom. Ona ne može da se odupre emocijama, mozak se isključuje, a srce uključuje. Ne priliči joj da ima takav odnos sa Asminom. Stanija je bila sa njim kad je gorelo, da bi on ušao i pomirio se sa Aneli. Stanija je izigrana i jako mi je žao. Dobila je nezahvalnu drugaricu i nezahvalnog bivšeg momka. Ja vidim da Aneli voli Asmina, a on je navlači. Ona je pogazila sebe i svoje dostojanstvo i porodicu zarad kupovine mira. Asmin pokazuje da se samo jako prljavo igra. Cilj ne bira sredstvo, a njegov cilj je da se opere

- Kako komentarišeš zbližavanje Anite i Filipa? - pitao ej Drarko.

- Anita ne zna gde udara. Ušla je i zalepila se za Filipa, pa su joj se vratile emocije za Anđela, pa se muvala sa Lukom, pa se vratila na Filipa. Filip ju je javno ponizio, a ona je majka i ne priliči joj da ima kombinaciju. Sama jedi go*na koja seješ. Filip je prva beton liga - rekao je Uroš.

