PONOVO NA RATNOJ NOZI! Uroš ubeđen da se Sofija približila Milanu kako bi napakostila Kariću, tenzija samo raste (VIDEO)

Au!

Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

- Zahvalni su Milena i Dačo. Uroš je nezahvalan prema svima - rekla je Sofija.

- Osoba je imala crne zube, celulit na grudima... Ti si jedno zlo od osobe! Ove godine Comare nema! Ove godine trudnice nema! Atmir Alaba je zbog tebe zavrišio u bolnici. Kupuješ lažne jakove i folovere, kupuješ sebi cveće da ti stigne u studio - skočio je Uroš.

- Luka je drugo mesto. Ispao je nezahvalan u prošloj sezoni kad sam bila dobra prema njemu i Aneli - rekla je Sofija.

- Ti se šlepaš Milanu da bi uterala Stefanu Kariću - skočio je Uroš.

- Aneli je nezahvalna jer je bacila prsten u kanalizaciju za koji su ljudi skupljali pare da nam pošalju. Druga osoba je Milosava. San svake starije žene je da opšti sa mlađim. Pop je nezahvalan, dobio je priliku da masira mene, ovakvu zvezdu. Danas sam video koliko nekim osobama malo treba da budu zahvalni. Milena se zahvaljivala Toši dva sata jer je dobila parfem za pi*ku. Druga osoba koja je zahvalna je Sara. Nikada se nije u rijalitiju desilo da je neko toliko puta rekao hvala kao ti. Mislim da si ti takva i da od srca kažeš - rekao je Janjuš,.

- Prva osoba je Terza, Janjuš, pa Anita. Aneli je nezahvalna prema Luki, Luka prema Aneli i Teodora prema Bebici - rekla je Mina.

- Mina, Bora i Mića su zahvalni, baš su mi prirasli srcu. Najnezahvalnija osoba je Miljana Kulić. Moraću da anvedem Borinu devojku ili prijateljicu i Teodoru - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić