AKTUELNO

Zadruga

Ja nisam svaštara: Milan pred svima ponizio Anitu, Bebica OVIM potezom navukao gnev svih cimera (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Učesnici Elite danas imenuju najpakosniju osobu. Naredni na redu da iskaže svoj stav bio je Milan Stojičković.

- Meni je na prvom mestu Uroš. Pitanje je dana kad će Aniti okrenuti leđa. Drugo mesto je Anita. Ona je prelepa ali igra rijaliti. Gledam jer jer me podseća na jednu bivšu vezu. Ja biram ko će stajati pored mene. Ja nisam svaštara! Treća osoba je Bebica. Ne mogu da mu zaboravim ono za mog brata Dudića - rekao je Milan.

- Ja ću navesti ono što sam osetio na svojoj koži. Izdavajam pet ljudi u koje spada i Teodora, a navodim vas 43. Izdvojio sam Janjuša, Maju, Kačavendu i Teodoru - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, Sunčica i Sandra. Aneli, budi svesna uzeću ti ga ako nastaviš - rekla je Milosava.

- Moram da navedem Uroša, ima tu karakternu crtu. Druga osoba mi je Jovan. On je tema o kojoj se premalo govori. Meni je dugutantno i odvratno, preterano je ovo što se dešava sa Milosavom. Meni su počele da se gade neke stvari koje čujem. Treća osoba je Aneli. Sve ove situacije su preterane i nisu joj trebale - rekla je rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva osoba je Sunčica koja šta uzme ne vraća i jede kao popisna komisija. Drugo mesto je Zorica Marković. Treće mesto je Ivan Marinković. Remeti moj miran san, budi me, krivo mu - rekao je Jovan.

- Prvo mesto je Nenad, pogotovo jer je sad rekao da ga boli ku*ac da li ćemo da preživimo. Drugo mesto je Dušica - rekao je Ilija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovo je zakasnela reakcija: Bebica ubeđen da nisu prošle emocije između Aneli i Janjuša, Ahmićeva jednim potezom napravila rebus (VIDEO)

Zadruga

ANELI JE MATIRANA! Stručni štab dao svoj sud: Bebica i Kačavenda u duetu demolirali Ahmićevu zbog svih laži (VIDEO)

Zadruga

JA NISAM DRUKARA: Maja podgrejala sumnje da Luka nije imun na nju, on pristao na najveće poniženje zarad Anelinog povrenja (VIDEO)

Zadruga

ANELI I LUKA PLANIRAJU DETE!? Asmin žestoko ponizio Aneli zbog Lukinog sprdanja na račun DNK testa! (VIDEO)

Zadruga

Maja i dalje drži Luku šaci?! Učesnici skočili zbog Lukinog odnosa s Marinkovićevom, ona priznala: Hoće da ga nateraju da me na silu vređa, ja nisam d

Zadruga

Lažna zvezda rijalitija: Kačavenda jednim potezom uništila Uroša! Bora urnisao Jovanu, njoj krenula para na uši (VIDEO)