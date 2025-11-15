Ja nisam svaštara: Milan pred svima ponizio Anitu, Bebica OVIM potezom navukao gnev svih cimera (VIDEO)

Au!

Učesnici Elite danas imenuju najpakosniju osobu. Naredni na redu da iskaže svoj stav bio je Milan Stojičković.

- Meni je na prvom mestu Uroš. Pitanje je dana kad će Aniti okrenuti leđa. Drugo mesto je Anita. Ona je prelepa ali igra rijaliti. Gledam jer jer me podseća na jednu bivšu vezu. Ja biram ko će stajati pored mene. Ja nisam svaštara! Treća osoba je Bebica. Ne mogu da mu zaboravim ono za mog brata Dudića - rekao je Milan.

- Ja ću navesti ono što sam osetio na svojoj koži. Izdavajam pet ljudi u koje spada i Teodora, a navodim vas 43. Izdvojio sam Janjuša, Maju, Kačavendu i Teodoru - rekao je Bebica.

- Aneli, Sunčica i Sandra. Aneli, budi svesna uzeću ti ga ako nastaviš - rekla je Milosava.

- Moram da navedem Uroša, ima tu karakternu crtu. Druga osoba mi je Jovan. On je tema o kojoj se premalo govori. Meni je dugutantno i odvratno, preterano je ovo što se dešava sa Milosavom. Meni su počele da se gade neke stvari koje čujem. Treća osoba je Aneli. Sve ove situacije su preterane i nisu joj trebale - rekla je rada.

- Prva osoba je Sunčica koja šta uzme ne vraća i jede kao popisna komisija. Drugo mesto je Zorica Marković. Treće mesto je Ivan Marinković. Remeti moj miran san, budi me, krivo mu - rekao je Jovan.

- Prvo mesto je Nenad, pogotovo jer je sad rekao da ga boli ku*ac da li ćemo da preživimo. Drugo mesto je Dušica - rekao je Ilija.

Autor: A.Anđić