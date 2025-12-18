AKTUELNO

Ovo nije ni sanjao! Luka pobesneo nakon Kačavendinog sklapanja primirja sa Aneli, ona ga odmah oduvala: Izvinjavala mi se tvoja mama... (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za 

Fali li ti druženje sa Filipom i vaše žurke, to je jedino bilo prirodno?

- Mi smo u top odnosu. Ostaćemo ortaci - rekla je Maja.

Šta ti fali kad ti ništa ne fali?

- E baš to mi fali! - rekla je Maja.

Baš ste sinoć bile bogougodne, od kad toliko volite Aneli?

- Ja sa njom nisam igrala. Možda misle na ono kad sam je smirila i stavila u krevet. Kome god bude loše ja ću mu prići. Meni uvek bude žao kad vidim da nekome nije dobro i ne diram ga ut im situacijama - rekla je Mina.

- Ja sam prišla tako i Dragani prošle godine - rekla je Milena.

- Evo zašto je ova žena ovakav blam. Ona ne sme sebi da dozvoli da priđe osobi kojoj je loše, a ne da joj to bude opravdanje. Ona je pre pet dana rekla da je jedina žena kojoj želi zlo - rekao je Luka.

- Dobićeš moju diskvalifikaciju, al u ku*cu. Izvinjavala mi se tvoja mama, porij se ušima ćelavi! Svi tvoji kumovi me cene, vole i poštuju, a tebe su oduvali kao konja. Pričaš da ti je otac jednom nogom u grobu, a danas je rekao: "Kad sam raskinuo sa Aneli, ćeltu sam izvadio jednu nogu iz groba" - rekla je Milena.

- Ti si smešna! - rekao je Luka.

- To je tvoja verenica - rekla je Milena.

- Ona je pobednica, ugasila te - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

