Izvire ljubomora iz njega: Terza iskoristio sva sredstva da ponizi Viktora, on mu priredio hlađenje kakvo nije ni sanjao (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za  Luku Vujovića

Kod Darka si rekao da je Aneli najvećši lažov i da ćeš da je tužiš, da li si je iz osvete odveo u hote?

- Uvek bih je odveo. Tada sam to rekao kada mi je postavio pitanje da li sam je tukao. Ako bude trvrdila da je to istina tužiću je da dokažem. Nisam ja nju tukao. Nisam ja ukrao, uzeo sam - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav je bio se*s? - pitala je Aneli.

- Žestok - rekao je Milan.

- Ona je dobila pitanje kad smo prvi put spavali ko je bolji ja ili Janjuš - rekao je Luka.

- Ona se klela u Noru da ju je tukao, a sad ispada da se slagala sve - rekla je Miljana.

- Izglasana sam za najvećeg lažova, baš me briga - rekla je Aneli.

Zašto ponižavate nove učesnike, Viktor je ozbiljna faca, ni ne znaš ko je dečko?

- Za mene je nebitan, kao što sam bio i ja kad sam ušao prve sezone. Sad hje bitan, dobio ej temu - rekao je Terza.

- I on je za mene nebitan. Ja se pitam po čemu su zvezde rijalitija - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja gledam po temama. Vi služite za ispadanje - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić

