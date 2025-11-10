Izvire ljubomora iz nje: Sara ubeđena da je Vanja bacila oko na Luksa, Rada proglasila Luku poltronom Ahmića (VIDEO)

Učesnici Bele kuće danas biraju najvećeg poltrona, a reč je dobila Radmila Todorović.

- Zapamtite Radmilu Todorović, biću najveća zvezda i ovih ljudi se neću sećati. Svi smo ovde poltroni na neki način. Babejićka je prva. Nemam ništa protiv nje, ali smatram da Zorici ne treba zaštita, a ona se jedino tad pali. Sledeća osoba je Jovana advokatica. Treća osoba je Luka. Ispao je poltron u odnosu sa Aneli, branio je tuđu porodicu više nego svoju. On je poltron u svakom smislu te reči - rekla je Rada.

- Iva Stupar, koja sedi i ništa ne kaže. Najveći poltron svih vremena je Dača, mali gmizavac. Nikad ništa nije mogao sam da uradi - rekao je Ivan.

- Broj jedan je Dača koji pokušava da bude Đedović. Broj dva je Janjuš, najveći Asminov poltron. Treći je Bebica - rekla je Aneli.

- Ja ću navesti Vanju, du*iš se tamo gde ti nije mesto. Gledaš mog dečka dok spava. On mi sve prenosi. Pričaš kako je kvalitetan i muškarac za poželeti. Glumiš nešto, ali si utorak devojka pa te nije niko shvatio za ozbiljno. Druga osoba je Uriš. On glumi lažnog prijatelja. Gu*i se gde su aktuelne teme, pa na kraju ukanali prijatelje. Mali cepkić je drugo mesto. Treće mesto je Rada. Imaš 18 godina i sve se može ispraviti. Šlihtaš se i ideš gde ti nije mesto. To se tako ne radi. Jedva čekam petak - rekla je Sara.

Autor: A.Anđić