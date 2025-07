Gastoz nije veverica, on ima kriterijume: Gledalac vinuo Gastoza u zvezde, pa pokušao da ponizi Anđelu (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević ugostio je bivšu učesnicu Elite 8, Anđelu Đuričić u emisiji "Narod pita", te su se tom prilikom uključili gledaoci kako bi dali svoj sud o njenom učešću.

- Anđela je devojka na mestu, a blate je svi oni koji su ljubomorni. Od svih devojaka koje su bile nisu ni njeno crno ispod nokta. Ona devojka nek pogleda sebe odakle je došla. O Gastozu neću da pričam, znam odakle je došao. On nije dorastao Anđelinom karakteru i ponosu nje i njene porodice - rekla je gledateljka, pa se uključio sledeći gledalac:

- Gastoz je jako dobar i pošten čovek. On je jako ime u Srbiji, za razliku od Anđele. Da nije njega bilo ona bi bila četvrto ili peto mesto. On nije zaslužio mnoge stvari. Ljudi znaju, to drugo mesto ne može da opere i opravda ono što si ti uradila u poslednje dve sezone. Znala je ona da Gastoz nije veverica. Svi znaju kakve on ima kriterijume.

Autor: A.Anđić