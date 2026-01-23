JEDAN POSTO NEPOVERENJA IZAZVALO RUSVAJ! Dragana popucala po šavovima nakon što je Matora istakla da bi joj dala PEDALU nakon saznanja da je imala reakciju na Janjuševo nabacivanje, pa krenula sa PREBACIVANJEM! (VIDEO)

Haos!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite su imali priliku da vide razgovor između Jovane Tomić Matore i Dragane Stojanćević, koji se ticao nepoverenja. Naime, Matora je priznala da nema potpuno poverenje u svoju dragu, što je izazvalo blage nesuglasice. Nakon završenog video-klipa voditelj Milan Milošević dao je reč Matoroj.

- Matora, pre samog klipa, Dragana se tresla, to je primetno. Ona je tebi govorila da se ne seća kako ju je Janjuš pomazio po glavi - kazao je voditelj.

- Ja sam samo rekla da bi se sve promenilo, da ja vidim kako se ona okrenula prema Janjušu kad je on nju pomazio po glavi. Govori kako se ne seća kako je reagovala. Samo je do toga da me ne laže, jer big onda pomislila da nešto muti, to je problem - kazala je Matora.

- Ja sam rekla da se ne sećam. Ne zanima me Janjuš, ni niko drugi. Ja se ne sećam, niko ne može da kaže da se sećam, ako nije tako. Ne mogu da verujem da je Matora posumnjala u mene, a ja u nju nikada - kazala je Dragana.

- Dragana, ja tebe nikada nisam optužila za nešto, ali kada dođe voditelj i kaže da te je pomazio Janjuš, a ti nisi odreagovala, ne znam kakvu reakciju očekuješ. Ponovo sve na mene svaljuješ - kazala je Matora.

