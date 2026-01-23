AKTUELNO

Zadruga

VEZA SE RASPALA U PARAMPARČAD! Anita zatražila Lukino IZVINJENJE jer je nije odbranio od Aneli, pa dobila HLADAN TUŠ: Ne moramo da pričamo do kraja života! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da vide kako Anita Stanojlović zamera Luki Vujoviću jer ne staje u njenu odbranu dok je vređa njegova bivša verenica, Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni smeta to jer on kada mene neko vređa ne zna da odgovori. Da neko njega vređa, ja bih ga odbranila, makar to bili i moji bivši, sa njima bih se posvađala - rekla je Anita.

- Da li misliš da je Aneli mnogo više branio, nego tebe sad? - upitao je voditelj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, mislim. Ne pričamo zbog toga. Nećemo pričati dok ne promeni to kod sebe - rekla je Anita.

- Ako je tako, više nikada ne moramo da pričamo. Aneli sam branio onda kada ona nije bila ovde i branio njenu porodicu. Nisam je branio tokom prošle sezone, kada se ona svađala sa drugim ljudima - rekao je Luka.

- Nije isto kad se ja svađam sa drugim učesnicima i sa Aneli. Ja sam njegova sadašnja devojka, a ona je bivša. Mora da brani mene, jer je sa mnom u vezi - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

