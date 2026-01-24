AKTUELNO

Zadruga

Morbidnosti kakvih nema: Kačavenda sinovima pokazivala slike Anđelovog polnog organa, pa otkrila kako je hteo da uđe u nju i vuče je za kosu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Skandal!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević pozvao je Anđela Rankovića da 

- Milena, kako se je od običnog ćaskanja došlo do vrelog sa Anđelom Rankovićem? - upitao je Darko.

- Bila sam u Perastu na moru sa decom i sedim na bazenu, vrtim telefon i vidim da je Anđelo lajkovao moj i Đedovićev stori. Ja sam mu dala broj da mi piše na Whatsaapu jer su mi na Instagramu bili admini. Mene zanima samo kako je izgledala soba na video-pozivu? - upitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Otkud znam kako je soba izgledala, nisam gledao u kvaku već u tvoje s*se. Sad razvijam jednu teoriju pošto vidimo da se ovde napije, tetura i ne seća se tako da je moguće da je tamo bila toliko pijana da se možda nije ni sećala. Ja nikad u životu ništa nisam slagao za devojke. Da nisi imala trip da ću ja da te nameštam, ko zna šta bi bilo. Šta je trip? Sad sam shvatio da si i lažov pored svega - rekao je Anđelo.

- Možeš li da objaviš kako sam ti odgovarala na stori iz teretane? - upitala je Milena.

- Mogu, ali ja to ne radim. Nisam očekivao da ćeš ti od 50 godina ovde da cinkariš - rekao je Anđelo.

- Ne znam zašto je čovek ubeleo i što se upalio. Ne znam da li ste pratili njegovo ponašanje od trenutka kada sam ja to rekla? - upitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Videćeš ti šta smo radili - rekao je Anđelo.

- Je l' možeš da pokažeš za 125 poziva, je l' imaš dokaze da sam te zvala svaki dan? - upitala je Milena.

- Objavi ti sve - rekao je Anđelo.

- Mi smo imali najnormalniju komunikaciju, ničim izazvano mi čovek šalje sliku iz teretane. Ovo što priča da sam ja noću njega zvala i da je on pisala s*ksualna poruka su laž notorna. Poslao mi je te s*ksualne poruke u sred bela dana - rekla je Milena.

- Šta ti je pričao da bi ti radio? - upitao je Darko.

- Davio bi me, nabio uza zid, ušao bi u mene i okrenuo me naopačke i tako dalje. Neka sado mazo dopisivanje, a ja nikada nisam na te poruke odgovorila - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti je slao sliku penisa? - upitao je Darko.

- Jeste - rekla je Milena.

- Lažeš. Kako me nisi izvređala onda nego si nastavila sa mnom da se dopisuješ? Kako si onda pokazivala sinovima to? - upitao je Anđelo.

- Mi smo videli slike, moja deca i ja i počeli smo da se valjamo od smeha - rekla je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

