Zadruga

ŠOK! Raskrinkane spletke Luke Vujovića: Hteo da podvali Bebici, pa upleo Viktora: Idi stavi mu ispod jastuka, kad ja kažem, ona će naći i... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Skandal!

Luka Vujović danas je tokom sastanka seo pored Lepog Miće, te je tako smislio spletku koju bi podvalio Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi se on posvađao, a za sve to je pokušao da iskoristi Viktora Gagića.

Foto: Pink.rs

- Viktore... Idi krišom stavi ispod Bebicinog jastuka kutiju cigara, vrati se, ja ću za pet minuta reći da sam ga malo pre video da nosi i stavlja ispod jastuka neku crnu kutiju cigara, da ga use*em, da se svađa. Idi. Da ih posvađamo, da bude haos, sada u emisiji da bude haos, šta nas boli ku*ac. Ja ću da kažem da sam video Bebicu da stavlja ispod svog jastuka, ona će da ode da mu nađe i usr*će ga sada u emisiji - rekao je Luka.

Foto: Pink.rs

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Video: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

