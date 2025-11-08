ŠOK! Raskrinkane spletke Luke Vujovića: Hteo da podvali Bebici, pa upleo Viktora: Idi stavi mu ispod jastuka, kad ja kažem, ona će naći i... (VIDEO)

Skandal!
Luka Vujović danas je tokom sastanka seo pored Lepog Miće, te je tako smislio spletku koju bi podvalio Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi se on posvađao, a za sve to je pokušao da iskoristi Viktora Gagića.
- Viktore... Idi krišom stavi ispod Bebicinog jastuka kutiju cigara, vrati se, ja ću za pet minuta reći da sam ga malo pre video da nosi i stavlja ispod jastuka neku crnu kutiju cigara, da ga use*em, da se svađa. Idi. Da ih posvađamo, da bude haos, sada u emisiji da bude haos, šta nas boli ku*ac. Ja ću da kažem da sam video Bebicu da stavlja ispod svog jastuka, ona će da ode da mu nađe i usr*će ga sada u emisiji - rekao je Luka.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić