Ljubomorna si jer sam se čuo sa tvojom drugaricom: Kačavenda ne zna gde udara, svoju priču o Anđelu promenila iz korena! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom o njenom odnosu sa Anđelom Rankovićem i vrelim porukama koje joj je slao.

- Vi se dopisujete, on ti pošalje gospodina i da bi te zalepio. Šta ti na to šalješ? - pitao je Darko.

- Ništa, gasim telefon. Ja sam bila kod prijatelja u hotelu. Ja sam ugasila telefon da smislimo šta ćemo. Nije bilo nikakve logike. On ima telefon, pa neka objavi sve. Ja sam gledala njegove prepiske sa mojom drugaricom - rekla je Milena.

- Ti si sad ljubomorna jer sam se čuo sa tvojom drugaricom i sa njom sam super - dodao je on.

- Rekla je da joj je pisao, a ja sam rekla da snimi stori i da snimi i mene, a to je bilo oko pola jedan preko dana. On je ušao na stori i više joj se nije javio. Rekla mi je da ga je upoznala i da je on davi. To je bilo između sezone sedam i osam, a ona ima 53 godine i dva unučeta. Šta ja treba da razmišljam kad Anđelo sa mnom komunicira, a sutra mi to šalje? - nastavila je Kačavenda.

- Zašto si ga zvala u negližeo u tri ujutru? - pitao je Darko.

- Ma kakav negliže... Ja iz hotela nisam izašla, svako jutro sam ustajala u šest, pila sam i rakiju, a neka on da sliku gde su moje noge sa tim crvenim lakom - rekla je ona.

- Da li si ga zvala na video poziv i da li su ti bila nabijene grudi? - pitao je voditelj.

- Ne - odgovorila je ona.

- On kaže da si mu dala povoda da ti šalje s*ksualne povode, da li su mu dala povoda? - pitao je Darko.

- Ne, ja nisam taj tip žene da pokazujem s*se i njega da šarmiram. On nije moj tip muškarca i nikad sa njim ne bih imala ništa. Anđelo i ja se nikad nismo družili, ako mi šalješ j*bačke poruke o čemu pričamo? Šta je čudno što sam ja znala da on ulazi u ovu sezonu i kako mi ne bi bilo čudno da Anđelo sa kojim ratujem celu sedmicu odjednom lajkuje slike? - govorila je Kačavenda.

- Da li ti se sviđa kao muškarac i da li bi sa njim imala s*ksualne odnose? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne. Mene ovakvi tipovi ne interusuju i on je suviše mlad za mene jer je 18 godina razlike. Nisam ja vrana i sve sam uradila svesno. Ja sam sve snimila. Ja sam ga pustila da vidim šta će da radi, što bi on bio blizak sa mnom? Mi smo se možda čuli pet puta kad sam se vratila u Beograd i zašto se nisam videla sa njim? Znala sam da ulazi i kad smo se čuli nikad nismo to komentarisali - pričala je Milena.

Autor: A. Nikolić