Više ni Tamaru ne sluša: Anita se pustila sa lanca i počela sama da upravlja svojim životom, pa priznala da ipak veruje Mini Vrbaški! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anitom Stanojlović o Mini Vrbaški.

- Kako komentarišeš što Mina Vrbaški teatralno prevrće očima dok se ti ljubiš sa Lukom? - upitao je Darko.

- Ja znam da je bilo za nešto drugo - rekla je Mina.

- Meni Mina kaže sve, prevrne očima i nap*ši me. Pitala me da li sam normalna da se ponižavam nakon one svađe i da se mirim s njim - rekla je Anita.

- Ja uvek njoj kažem svoje mišljenje, rekla sam pre 20 dana da je ovo propast - rekla je Mina.

- Mina gotivi i Luku i mene, ali joj se ne dopada naš odnos. Ja ne slušam nikoga i ja ću raditi kako mislim da treba - rekla je Anita.

- Kako bi reagovala kada bi hipotetički znala da se tvoja Tamara oglasila i svima stavila do znanja da ti Mina nije prijatelj? - upitao je Darko.

- Ja ne mislim sada tako, a ako se Mina i ja posvađamo ne znam šta će biti. Ne znam na osnovu čega Tamara tako misli, ali ja ću sada ovde verovati Mini jer nisam videla bilo šta da mi je loše uradila - rekla je Anita.

- Na koji način planirate ti i Luka da rešite stvari po pitanju Aneli? - upitao je Darko.

- Iskreno ne znam. Kada me bude uvredila za stolom, dobiće povratnu. Luka je živeo s njom i mislim da on može mnogo bolje da joj odgovori i adekvatnije da je uvredi - rekla je Anita.

Autor: N.Panić