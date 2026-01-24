AKTUELNO

Doživela pomračenje: Mini pala roletna i donela odluku da se hitno distancira od Luke i Anite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kraj!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Mini Vrbaški progovorila je o prijateljstvu sa Anitom Stanojlović.

- Mina, stigle su mi neke poruke da Luka ne sme da se suprodstavi Aneli, ali tebi sme - rekao je Darko.

- Ja sam Mini najveći prijatelj ovde, to mora da se zna - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, vraćen je snimak i ti si prva udarila Anitu - rekao je Darko.

- Ona je mene prva uhvatila za gušu, ja to neću dozvoliti - rekla je Aneli.

- Dva meseca nas ovde zlostavlja, dosta bre - rekla je Milena.

- Često se desi da ja prevrnem očima jer znam kako meni priča i posle mu pređe preko svega. Ona je sada lošija verzija sebe u odnosu na onu od pre mesec dana zbog Luke, mislim da njoj veza ovde nije potrebna i ne treba sebi da dozvoljava neke stvari. Meni plače, onda vidim da je s njim. Oni svoje probleme nikad ne reše i to je tako. Ja sam im prva rekla moje mišljenje, a za stolom nikad nisam pričala i kad imate problem nemojte mene da mešate zato što ispada da sam ja krivac. Ja ću da se distanciram od vas dvoje jer ne želim da ja budem krivac što kažem njoj iskreno mišljenje. Ona je meni draga i bitnija, ali se sada povlačim - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se to dešava u zadnje vreme? Čini mi se da ti iznosiš mišljenje o njima dvoma, a onda Luka i Anita komentarišu vezu tebe i Viktora - rekao je Darko.

- Nemate potrebe da se ljutite vi na nas kad iznesemo mišljenje o vama bez uvrede. Za mene ova veza nema perspketivu i ova veza ide na propast, osuđeni ste na katastrofu - rekla je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

