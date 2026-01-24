AKTUELNO

DA SAM NEŠTO ŽELELA, URADILA BIH! Mala pokušala da se opere od druženja sa Asminom, pa istakla da ga gleda kao PRIJATELJA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredna koja je dala svoj sud o osobi koja se najviše zaigrala u Eliti bila je Maja Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, moram da ti objasnim nešto. Neke stvari pogrešno tumačiš. Gledam te isključivo kao prijatelja - rekla je Maja.

- Ti ne znaš šta znači drugarstvo - dodao je Asmin.

- Da sam nešto sa tobom želela, ja bih to uradila, vrlo jednostavno. Ne želim da s tobom imam ništa mimo prijateljstva. Nisam te provocirala kad sam bila sa Urošem u krevetu, kad me je mazao losionom za telo. Ti si se veoma zaigtao. Isto tako, moram da kažem Luki da se on veoma zaigrao, kao i Anita - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

