Zgadila mi se: Alibaba doživeo fras i nikad žešće oblatio Maju Marinković, sledi joj pakao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Goreće sve!

Asmin Durdžić pobesneo je kao ris na Maju Marinković jer ga je par puta nagazila za crnim stolom, a upravo iz tog razloga je sad oblatio i najavio joj haos.

- Je l' su ovo sve njene stvari je l'? - upitao je Alibaba.

Njegov oštar sud mnoge ne ostavlja imune: Uroš u svom stilu unakazio Aneli i Alibabi, u sve se umešala i Maja! (VIDEO)

- Da, Majine - rekla je Anita.

- Kako pokvarena riba. Samo da me prođe zub i krenuću da je ponižavam za stolom da ne zna da li je pošla ili došla - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sam si kriv - rekla je Anita.

- Naravno da sam sam kriv - rekao je Alibaba.

- Ti kad bi joj lupila ugnor, ona bi poludela - rekla je Anita.

Pukao joj film: Maja zgazila Filipa Đukića, odnos sa njim proglasila teškim blamom! (VIDEO)

- Zgadila mi se. Sad će ona da vidi, zamisli molim te ja nju branim, a ona me tako namešta. Skida se tu u tange i provocira - rekao je Alibaba.

- Ona da je zauzeta, ja se nikad ne bih skinula u tange pred njima - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Užas, namerno ide i provocira i to nije lepo. Radi se samo o stavu, a osam puta ponavlja: ''Ja sam se skinula gola'' - rekao je Alibaba.

- Neko je dobacio da je isto to kao kad obučeš kupaći, ali to nije isto. Ovo je baš u gaćama - rekla je Anita.

Ja nju znam, neće ti biti dobro: Bora posavetovao Asmina da se što pre skloni od Maje za svoje dobro! (VIDEO)

- Naravno da nije istina. Ja sam zbog nje zaratio sa Urošem - rekao je Alibaba.

- Ona je rekla da vi niste zajedno da bi ona imala neku kočnicu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od Filipa sam napravio monstruma, videćeš kako ću da obrnem ploču u ponedeljak - rekao je Alibaba.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

