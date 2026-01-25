Prikriva Luku? Dačo raskinkao sve Vujovićeve emocije i poglede prema Maji, ona pokušala da zažmuri na sve (VIDEO)

Dačo Virijević došao je kod Maje Marinković kako bi joj izneo svoje mišljenje o Luki Vujoviću i njegovim emocijama.

- Ne primećujem samo ja - rekao je Dačo.

- Ja nisam videla - rekla je Maja.

- Sviđaš se čoveku, pa naravno da primećuje - rekao je Dačo.

- Opet je počeo da manijači - rekla je Maja.

- To mi je ovako rekao - rekao je Dačo.

- Ja mislim da je on zaljubljen dečko - rekla je Maja,

- Loži se na tebe na keca. Sećaš se kako je rekao: "Kakav mala ima rad", pa zamisli da to kažeš ispred svoje devojke. Zamisli da to ispred tebe kaže, pa postao bi Filip Višnjić - rekao je Dačo.

- Ivan je rekao da sam danas bila jasna u svom izlaganju - rekla je Maja.

- Ja mislim da je Luka samo dobar sa Asminom jer ima traume iz prethodnog odnosa. Asmin i Anita su se na početku muvali i Luka to vrlo dobro zna. Što se ona sastala dva dana pred ulazak sa Stanijom?! On je dobar zbog trauma, ali mu se ti sviđaš - rekao je Dačo.

-Ozbiljno nisam videla - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić