Volela bih da nastaviš da piješ i da plešemo! Aneli ponosno stala uz Filipa, pa žestoko urnisala sve svoje bivše: Nijedan ne valja! (VIDEO)

Brutalno iskrena!

U toku su "Nominacije", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi nominovala Teodoru Delić i Filipa Đukića.

- Ja bih ovog debila sad pojela! Neću pričati šta je pisao jednom ženi i slao polni organ. Majmune jedan! Od najboljeg druga ženi si slao svoj mali ku*ac - rekla je - Aneli.

- Kome sam slao? - pitao je Asmin,

- Magdaleni! Sedi na mesto kretečino jedna - rekla je Aneli.

- Ona je meni si*se - rekao je Asmin.

- Što se tiče Filipa njega sam zgotivila. Prija mi kad pije i kad ga vučem za ruku, mogu da radim sa njim šta hoću. Možda smo prešli neku granicu. Videla sam da je hemija bila jaka, priznaću to. Nisam ispala prema Maji fer i tu sam pogrešila. Nemam taj običaj, baš sam pogrešila - rekla je Aneli.

- Ti je ne možeš gledati očima - rekao je Janjuš,

- Mogu, pomirile smo se. Nama energije prijaju i to ne možete promeniti. Meni Filip prija i volela bih da nastaviš da piješ, pa da se sprdamo i plešemo. Nervira me što si dopustio da te Asmin i ostali ponižavaju - rekla je Aneli.

- Nisi ispala fer prema Maji sad - rekao je Asmin.

- Sve vas treba magarčiti. Sve si trebao da ih napu*iš i da imaš svoj stav i karakter. Ja demantujem sve ono što je Asmin tebi rekao. Nisi pio dva utorka i nije ti dobro zbog posla, ali trebaš se uzdići. Ne možeš da dopustiš da te ovaj seljak ponižava. Kad mi je napravio dete odmah sam zatrudnela, nisam znala da je seljačina. Luka ti je pokazao kakav je druga, uzeo ti ribu sa kojom si se mazio. Lzka ti je guz*ca jedna obična. Kakav drugar ti je Janjuš? Idete na rođendan. Nijedan ne valja! - rekla je Aneli.

- Moramo biti fini prema budućnoj pobedinici - rekao je Janjuš.

- Teodoru ću ostaviti, ali ja ti nisam jedan od onih koja ne oprašta. Kad ti je bilo teško ja sam bila tu i biću kad god ti bude teško - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić