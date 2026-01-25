AKTUELNO

Napeto tokom cele noći! Filip i Teodora na žestokom rešetanju, Bora Santana zakucao za sam kraj: Bog te je spasio da ne budeš sa njom! (VIDEO)

Sve im sasuli u lice!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Viktoru.

- Filipa gotivim od provg dana. Mi ne pričamo o rijaliti temama. Što se tiče tvojih postupaka nikad te ovde nisam osudio jer su krive sve devojke koje su htele sa tobom. Treba sebe da štitiš, a ne druge. Teodoru na početku nisam gotivio jer je bila arogantna, ali kad se desilo to sa Filipom sam te zgotivio jer sam video da može da se komunicira. Moram devojku da ostavim - rekao je Viktor.

Tako leči svoje komplekse: Vanja stala u zaštitu utorak koleginica i Filipu sasula sve u lice! (VIDEO)

- Teodora je jako bezlična. Mislim da ne voliš Bebicu. Kad si raskinula sa njim bila si mi jako zanimljiva. Bebica sam sebe laže kad kaže da ima poverenje jer da ga ima pustio bi te samu u izolaciju. Ne mislim da ti se i dalje sviđa Filip, ali je ostao neki trag jer se naglo prekinulo. Šta misliš kako je tvoja majka reagovala kad si plakala u garderoberu i kako nemaš dovoljno empatije prema majci? Treba više da paziš na svoje postupke, znaš kakva je reakcija bila kad je bila za Novu godinu. Filipe, ne krivim te ni za šta što si radio sa devojkama jer su same davale povoda. Nije korektno jer si nisi pričao sa Majom, ali su sve mogle da očekuju da nisi tip koji će da uđe u vezu. Mislim da bi bio jako posvećen kad bi ušao u odnos. Nominujem Teodoru - govorila je Rada.

Ovo je umetnost što je ona napravila! Kačavenda ironijom pregazila Teodoru, pa Janjuš žestoko izgrdio Filipa: Ako si krenuo u odnos trebao si da... (V

- Bebica i Teodora ako izgube posao kao rijaliti igrači mogu da rade za Onlyfans, ona zna sve iz s*ksi šopa i sa mnom priča ovde, a to Bebica ne zna. Đukić se ponaša napolju isto kao i ovde. On je sa Anitom imao nešto napolju, a onda je prisniji postao sa njom ovde. Kad je Luka to uradio on je prvo zamerio. Ja mislim da Filip nije budala i da zna šta radi, ako može on njemu može i on. Neće ker da skoči dok kuja ne mrdne repom, ali ne mora da skače na svaku. On je sa Majom imao svašta nešto, trebalo je da ustane. Ja radim specifičan posao i kad moja striptizeta ima problem ima i cela firma. Ja ću da ostavim Filipa - govorio je Sale Luks.

- Moja katastrofalna odluka. Hteo sam Filipa malo da podignem i da vidi šta mu ljudi misle. Ja se nisam svetio Teodori, ali mislim da ona ima emocije prema Filipu i da se gledaju, a Bebica je trebalo da ih pusti. Hteo sam da usrećim Teodoru i tamo malo da priča sa Filipom, ali Bebica ništa nije hteo da prepusti slučaju. Mi smo videli u radiju da su normalno pričali. Svaka devojka je lepa na svoj način, neću nikoga da ponižavam, ali je ovo Filipov najlošiji izbor i ne znam šta ga je puklo da samo nju izdvoji za vezu. Bog ga je spasio da ne bude sa njom. Filipe, ti si ime i prezime na estradi i svako može da ti zavidi ko stane rame uz rame sa tobom jer ti znaš ko te ceni od estradnih umenika, pevača, slikara... Kako se ovde ponašaš, ponašaš se i napolju. Ja znam pet situacija gde su ga devojke "silovale" dok je on bio komiran. Ne treba da se nerviraš, budi svoj i svako bi voleo da je na tvom mestu. Ove devojke su tebe birale, uživaj. Seti se koje si ime i komentariši. Ostavljam Filipa i nadam se da se nije naljutio za izolaciju i da mu je značilo da čuje kakvo mišljenje ljudi imaju o njemu. Bolje da imaš s*ks nego ovo što sam ja i da psuješ. Teodora je mlada devojke, došla je da se afirmiše i teško da njih neko može da pozove na neki događaj. Ljudi te ne doživljavaju kao javnu ličnost. Ona kad je rekla da je mnogo napredovala i radi na sebi, ja očekivala da ide na neku edukaciju, a ona kaže da je uradila grudi. Stajling ne znaš da ubodeš, jedino one komplet trenerke. Nemam neko lepo mišljenje o njoj - rekao je Santana.

Upalio centrifugu! Luka iskorstio svojih pet minuta da dokaže da je bolji prijatelj od Filipa, krah prijateljstva svalio na njega: Imaš moj blagoslov

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

