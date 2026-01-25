AKTUELNO

Došlo vreme da pile j**e pevca! Zorica očitala Asminu bukvicu o ponašanju, on stao uz nju i blatio Daču: Sve pogrešno me savetuje (VIDEO)

Iskreni do koske!

Zorica Marković sela je sa Asminom Durdžićem, te je tako započela priču sa njim o njegovom učešću.

- Ispričao si sve, imao si vremena dok ona uđe...Prva greška, po meni, ništa lično ni protiv koga, koji će ku*ac tebi ovde neko da ti trči i da ti prenosi?! Tu si ti mnogo pao. Jer kada ti, sa svim onim s čime si se predstavio i sa problemom s kojim si došao, neprirodno je da ti imaš Noru s njom, nikako ne možeš ti da budeš prijatelj sa nekim...Okej sa Terzom si se ukačio, ali da neko kaže: "Sad ću ja da branim Asmina", od čega da te bilo ko ovde brani druže?! - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, ja sam uvek govorio da mene niko ne treba da brani - rekao je Asmin.

- Da, ali su tada Bebica i Milena, ja Daču volim, drago mi je dete, razumem ga, ali mi je smešno, dečko od 20 godina, nema nikakvo iskustvo osim da je zaljubljen u rijaliti, on vežba kroz sve ovo... - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve pogrešno me savetuje - rekao je Asmin.

- Došlo vreme da pile je*e pevca je*ote! Njega ne zanima ishod tvoje situacije, tvoje i Majine i tako dalje, njega intresuje samo rijaliti - rekla je Zorica.

- Mene je bilo sramota kada su došli pokloni, šta će meni pokloni?! - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti imaš te kodekse, imaš mangupsko, imaš ulično, imaš sve jer si prošao sve. Ne može tebi ovde da bude u borbi da dokažeš istinu svoju i da demantuješ neke stvari, ne trebaju ti pomagači. Ko god da je ustao, ja bih rekla: "Druže, to je moj problem" - rekla je Zorica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

