Vreme je za audiciju! Veliki šef se obratio učesnicima, Bora ima VAŽAN ZADATAK (VIDEO)

Šou samo što nije počeo!

Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Bele kuće, te ga je ovonedeljni vođa Bora Santana pročitao cimerima.

- Draga Elito, uskoro će početi Audicija za talent show, pa se nadamo da su svi Odabrani spremni i da će se njihovi nastupi dopasti žiriju. Ali pre nego što Audicija počne, Bora ima zadatak da izabere 4 člana žirija, jer će on i četvoro koje on odabere večeras ocenjivati odabrane na Audiciji. Dakle, neka Bora odmah odluči ko su još 4 člana žirija koji će zajedno sa njim činiti petočlani žiri na Audiciji za talent show. Odmah nakon toga neka se Odabrani spreme, svi će se prvo predstaviti žiriju u plesu, zatim u pevanju i na kraju u glumačkoj ulozi. Imate malo vremena, a bićete obavešteni kada treba da krenete u diskoteku gde će večeras biti organizovana Audicija za talent show. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

- Znači prvi će biti Miki Dudić, stavićemo Zoricu Marković, Lepog Miću i Ilija Pečenica - rekao je Bora Santana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić