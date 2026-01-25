AKTUELNO

Zadruga

Vreme je za audiciju! Veliki šef se obratio učesnicima, Bora ima VAŽAN ZADATAK (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šou samo što nije počeo!

Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Bele kuće, te ga je ovonedeljni vođa Bora Santana pročitao cimerima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, uskoro će početi Audicija za talent show, pa se nadamo da su svi Odabrani spremni i da će se njihovi nastupi dopasti žiriju. Ali pre nego što Audicija počne, Bora ima zadatak da izabere 4 člana žirija, jer će on i četvoro koje on odabere večeras ocenjivati odabrane na Audiciji. Dakle, neka Bora odmah odluči ko su još 4 člana žirija koji će zajedno sa njim činiti petočlani žiri na Audiciji za talent show. Odmah nakon toga neka se Odabrani spreme, svi će se prvo predstaviti žiriju u plesu, zatim u pevanju i na kraju u glumačkoj ulozi. Imate malo vremena, a bićete obavešteni kada treba da krenete u diskoteku gde će večeras biti organizovana Audicija za talent show. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

- Znači prvi će biti Miki Dudić, stavićemo Zoricu Marković, Lepog Miću i Ilija Pečenica - rekao je Bora Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

VREME JE ZA IZAZOV! Veliki šef predočio učesnicima pravila igre, vreme je da iskažu takmičarski duh (VIDEO)

Zadruga

KREĆE ŽURKA: Korda razdelio budžete, vreme je za ludi provod (VIDEO)

Domaći

SVI ODMAH NA PINK! Veliki šef zadao težak zadatak učesnicima - biraju NAJZAVIDNIJU osobu u Eliti! GLASAJTE i vi! (VIDEO+ANKETA)

Zadruga

PROKLIZAVA! Toša šlajfuje po snegu, Bora mu dao podršku: Pao je Darko, a nećeš ti! (VIDEO)

Zadruga

VREME JE DA SE SABERU RAČUNI! Veliki šef stavio učesnike pred težak zadatak, sve mora da ostane U TAJNOSTI! (VIDEO)

Zadruga

VREME JE DA SE OTVORE ŠTEKOVI! Veliki šef poslao učesnicima VAŽNO PISMO, svi odmah skočili! (VIDEO)