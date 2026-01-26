Izvukao situaciju: Luka doleteo da Aniti pripomogne u plesnoj izvedbi, ona se totalno pogubila: Meni ovo ne ide! (VIDEO)

Šok!
Nraedna takmičarka koja je izvela svoj plesni performans "Makarena", bila je Anita Stanojlović, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.
Nakon njenog nastuma komentare je dao stručni žiri.
- Znam da šminkam i da šijem, ali ovo ne znam. Meni ovo ne ide - rekla je Anita.
- S obzirom da je kreativna malo si me iznenadila ovim plesom, kao da je htela da otalja - rekao je Ilija.
- Kao da je strah, slobodno se opusti i igraj. Bar mi je olakšala kome da dam keca - rekao je Mića.
- Žao mi je što nije dobio šansu neko ko želi i zna. Mene je Luka izmanipulisao da budu zajedno tamo. Da ima trud i volju ne bi mi bilo krivo - rekao je Bora.
- Nismo svi talentovani za sve. Ne mogu svi da budu top, preslatko - rekla je Zorica.
Autor: A.Anđić