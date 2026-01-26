Ne prestaje da iznenađuje! Uroš postao novi Čola, pa zajedno sa Majom usijao atmosferu, vrele scene došle kao šlag na tortu (VIDEO)

Šok i neverica!
Naredni takmičar koji je tokom audicije za "Talent šhow" pokazao svoje pevačko umeće bio je Uroš Stanić. Naime, on je pevao pesmu od Zdravka Čolića " Pusti, pusti modu", a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.
Zatim su odledili komentari žirija.
- Ovo mu odlično stoji. Dodao je i devojku na kraju, ovo je iznenađenje - rekao je Bora.
- Vidi se da gubi to kad treba da završi red, ali nije on pevač. On je uvek skretao pažnju na sebe - rekao je Mića.
- Meni je ovo fantastično, vežbali smo. Pokrete Čoline, Maja kao iznenađenje... Uroše svaka ti čast - rekla je Zorica.
- Ako sam te malopre zakinuo, sad ćeš dobiti ocenu koju zaslužuješ. Bio si u tonalitetu i ritmu - rekao je Miki.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić