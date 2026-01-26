AKTUELNO

Zadruga

Izobličila se, pokazala je nemoć! Aneli shvatila zašto je postala Anitin trn u oku, pa priznala da nije imuna na Anđela: Prirasto mi je srcu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić u "Šiša baru" o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Kako komentarišeš to što je Anita naterala Luku da ne gleda tebe kako plešeš? - pitao je Darko.

- Luka zna da ja plešem kao čigra, a moji pokreti izazivaju reakcije. Ona je nesigurna u sebe. Videli smo njeno samopouzdanje i poverenje. Ja bih namerno rekla da ostane da gleda. To su ti ti ljudi koji nemaju samopouzdanje, pa se teše rečima. Ona šalje sliku podršci kako ne treba da ga gazi pred ukućanima, ona je velika taktičarka. Anita je upućena u sve i dobro igra tu igru. Sreća pa imamo klipove i vas voditelje, pa se demantuju neke stvari. Njoj ovo i te kako sve odgovara i ponovo me ubacila u priču - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svi komentarišu da je Anita izgorela jer su tebi i Anđelu stigli pokloni, zapravo dosta više nego njima - rekao je Darko.

- Jeste, izobličila se. Ove slike su mi do sad najlepše. I on i ona su izgoreli, pokazali su sujetu. Ona najviše pokazuje sujetu. Ko je njoj kriv što ne zna da pleše ili nešto da pokaže. Ona se vadi da je prvo mesto i time pokazuje nemoć. Sakrij to malo! On je patike obuo koje sam mu ja donela. Rekla mu je da baci sve, a on se obukao u sve što smo zajedno kupovali. To su nemoćne žene - rekla je Aneli.

- Svi se iščuđavaju kako je ponovo palo pomirenje između tebe i Maje - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam joj rekla svašta. Postoje dve Maje, Maja koja mi je draga i Maja koja mi je odvratna - rekla je Aneli.

- On zna da sam je uvek volela muškarce sa tetovažama. On je stalno ponižavao Filipa i to me izbacilo iz takta. On misli da mene Anđelo nikad ne bi mogao privući kao muškarac jer je Anđelo fin, a on uopšte nije fin dečko. On ima kompleks zbog njega. Ja mu govorim da ga boli Filip, a on meni govori: "Nećeš nikad biti sa njim". Pre bih sebe mogla videti sa Anđelom, nekako mi je prirastao srcu - rekla je Aneli.

- Možeš li da veruješ šta je Anđelo sve slao Kačavendi? - pitao je Darko.

- Dobro je to uradio, isponižavao je fino. Ona je sama sebe ukopala, nije se on dopisivao sam. Pokazala je da je stara opajdara. Ona ne bira, fali joj se*s - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što si toliko vređala Janjuša ove nedelje? - pitao je Darko.

- Iznervirao me. Ne sviđa mi se kad je vređao Jovanu i govorio: "Ja je*em, one mene zovu". Ja to ne volim, ali smo spustili loptu - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić

