Ležao je kao mrcina, nije ni BABU POD REP STAVIO! Vanja prozvala Boru zbog Joce, a on se obrušio na svog druga! (VIDEO)

Neće više da ćuti.

Ovonedeljni vođa Vanja Živić dala je mali budžet Bori Santana, te ga je usput žestoko isprozivala.

- Mali budžet Bora, jako si me razočarao, jer si ti potencirao taj lokalpatriotizam, novac mi je nebitan, ali te reči i to mišljenje koje si mi rekao, rekao si da mi je učešće katastrofalan, da me Žana bustuje spolja, sve što si rekao. Mislim da si jako kvaran, kad si birao odabrane za performans mogao si da izabereš Jocu, da si ga poslao u odabrane on ne bi ispao. Znam da to misli i Joca, on nije hteo to da ti kaže. Vodiš se temama, ljudima koji su aktuelni, ali nisi pokazao stav i karakter, prvenstveno situacija sa Urošem. Vrištiš skačeš, vređaš, a onda se posle sližeš s njim isto tako i sa Anastasijom. Velala bih da opstane jer ste se zaljubili, ali mislim da će opet dolaziti do svađa. Šoumen jesi, šaljivdžija jesi, kad si u elementu, bolji si sad, to mi se sviđa, ali to je ono što ti zameram i to je to - rekla je Vanja.

- Onda se i Joca vodi rijalitijem, svi se vode rijalitijem, ja sam za tog momka garantovao, ubacio sam ga da igra sa Karleušom, šta je radio, razvlačio se ovde sa njom četiri meseca. Nije on dužan da mene stavi za vođu, niti sam ja njega stavio u odabrane, on se izblamirao, ležao je kao mrcina, gospođa mu trljala noge, niko nije zadovoljan s njim, nije stavio ni babu pod rep - rekao je Bora.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.