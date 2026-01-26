AKTUELNO

Naravno da si mu se svidela, kad je bio pored ove SPODOBE! Vanja potvrdila da je Luka flertovao sa Anitom dok je bio sa Aneli! (VIDEO)

Ona je uvidela njihov flert?

Vanja Živić dala je srednji budžet Anitu Stanojlović, a Luki Vujoviću mali budžet.

- Anita ti si mislila da se ja ložim na Matoru, posle si shvatila da je to nebuloza, ovde imamo okej komunikaciju. Mi smo u startu provalili da se Luki sviđaš, naravno da ćeš da mu se dopadneš pored ove spodobe. Sazrela si u ovoj sezoni, rekla sam Luki da se pazi, jer kad poludiš naj*bao si, dobro se kontrolišeš ove sezone - rekla je Vanja.

- Luka, mali budžet, kad je bila tvoja nominacija ja sam ti rekla šta ti zameram, ja ti zameram situaciju iz prošle sezone isključivo zbog mog prijatelja Bobanca - rekla je Vanja.

- U pravu si bila kad si rekla da ova dotična (Aneli) ne liči na one devojke sa kojima sam bio, sad sam mnogo puta srećniji, poštujemo se - rekao je Luka.

