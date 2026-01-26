AKTUELNO

Zadruga

Ti si DEVOJKA SA KOJOM BIH BIO U OZBILJNOJ VEZI! Janjuš bacio novu udicu, ovoj učesnici ponudio romansu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

Novoizabrani vođa ove nedelje je Vanja Živić koja danas deli budžete. Ona je naredni srednji budžet dala Janjušu, koji joj je odmah uputio komplimente.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si Vanja jedna od devojaka sa kojom bih bio u ozbiljnoj vezi, sa tobom bih mogao normalno da funkcionišem, takav tip devojaka meni prija, na primer moja Dragana je kao ti. Tako moja Dragana, nije devojka, to je brat, drug, sve - rekao je Janjuš.

Sledeći srednji budžet Vanja je dala Anđelu Rankoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam od starta ovo o tebi i Mileni, ali nije moje da to komentarišem. Ti zaslužuješ jednu gospođetinu pored sebe, jako si inteligentan, kulturan, fin, odmeren, informisan, načitan, školovan, ja nemam zamerku za tebe - rekla je Vanja.

Autor: R.L.

