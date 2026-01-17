POKLONI SU VAM VEOMA TANKI: Janjuš kao nikad do sada potkačio Anitu, pa se obratio Janjušu: Umesto da uživaš sa devojkom, bacao si moje slike sa mosta! (VIDEO)

Učesnici su dobili novu anketu, te je došlo vreme da otkriju za koga smatraju da je najveći egoista u Eliti. Prvi je svoj stav iskazao Marko Janjušević Janjuš.

- Pokloni su vam veoma tanki. Iskreno, delujete kao da ste zbog toga nesrećni - kazao je Janjuš.

- Za tvoju informaciju, mi ne pričamo od sinoć, zato ti delujemo nezadovoljno - rekla je Anita.

- Ja govorim ono što mislim i kako meni deluje - kazao je Janjuš.

- Mi nismo zbog fanova zajedno, ne vodimo se time. Posvađali smo se, zbog toga smo sad malo distancirani - rekla je Anita.

- Anita, ti si najveći egoista ovde, veruj mi. Deluje mi nešto da ste nezadovoljni zbog poklona, više nego jer ste posvađani, ali neka - kazao je Janjuš.

- Umesto da uživaš sa devojkom, bacao si moje slike sa mosta, Luka, nije dobro to. Ti si na drugom mestu. Makica, Maja, ona je na trećem mestu - kazao je Janjuš.

Autor: S.Z.