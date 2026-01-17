AKTUELNO

POKLONI SU VAM VEOMA TANKI: Janjuš kao nikad do sada potkačio Anitu, pa se obratio Janjušu: Umesto da uživaš sa devojkom, bacao si moje slike sa mosta! (VIDEO)

Šok!

Učesnici su dobili novu anketu, te je došlo vreme da otkriju za koga smatraju da je najveći egoista u Eliti. Prvi je svoj stav iskazao Marko Janjušević Janjuš.

- Pokloni su vam veoma tanki. Iskreno, delujete kao da ste zbog toga nesrećni - kazao je Janjuš.

- Za tvoju informaciju, mi ne pričamo od sinoć, zato ti delujemo nezadovoljno - rekla je Anita.

- Ja govorim ono što mislim i kako meni deluje - kazao je Janjuš.

- Mi nismo zbog fanova zajedno, ne vodimo se time. Posvađali smo se, zbog toga smo sad malo distancirani - rekla je Anita.

- Anita, ti si najveći egoista ovde, veruj mi. Deluje mi nešto da ste nezadovoljni zbog poklona, više nego jer ste posvađani, ali neka - kazao je Janjuš.

- Umesto da uživaš sa devojkom, bacao si moje slike sa mosta, Luka, nije dobro to. Ti si na drugom mestu. Makica, Maja, ona je na trećem mestu - kazao je Janjuš.

