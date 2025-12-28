MUK U KUĆI! Janjuš progovorio o Asminu i njegovoj iskrenosti, pa se obratio Aneli kao NIKADA PRE (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

- Ja neću pljuvati moju bivšu devojku i generalno. Krenuću ovu nominaciju od Asmina. Asmin i ja već 15 meseci od kada sam izašao iz "Elite 7", od kada smo porazgovarali, nijednom nije došlo do nekog nesporazuma. To se rešilo u 15 minuta, prvi dan posle izlaska. Najgore stvari koje je rekao za tvoju porodicu, ti si rešila da legneš pored njega, a ona je u tom trenutku bila verena. On se odlično ponaša prema meni, kako se neko ponaša prema meni, ja ću biti duplo od toga. Šta ima više od toga?! Što bih se ja sa čovekom raspravljao?! Drugačije komentarišem druge osobe, a drugačije njih, jer im je odnos drugačiji...Mislim da je i bolje da se šalim sa njom, nego da je vređam. Koliko god da te je povredila, mislim da tebi kao otac deteta njenog, ne prija ti da joj bilo ko kaže neku ružnu reč, da te je varala ili bilo šta. Ja to, nijednog trenutka, nisam uradio, nisam je uvredio - rekao je Janjuš, a onda je nastavio:

- Što se tiče Aneli, njoj sam rekao i na početku kada je ušla. Odnos koji želim i koji mogu da imam sa njom je da mogu da se šalim i zaj*bavam i da imam sve, to sam i uradio. Nijednom te nisam uvredio, samo sam komentarisao kako se ponašaš ovde u "Eliti". U osmici si se ponašala katastrofa, došla si u devetku i demolirala i sedmicu i osmicu...Neću da kažem ono što si mi u Odabranima rekla, ne pljujem ti porodicu i ne spominjem nikoga od tebi dragih ljudi. Taj koji ti kaže da si super, misli ti katastrofa! Ostavljam te iz poštovanja prema tvom bivšom suprugu, a šaljem njega - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić