DEMANTOVAO SAM SEBE! Nakon što je rekao da će u potpunosti ignorisati Maju, Asmin opet svu pažnju usmerio ka njoj! (VIDEO)

Ipak je slab na nju!

Učesnici danas biraju osobu koja je imala najbolji nastup tokom takmičenja za najboljeg performera. Prvi je svoj sud dao Asmin Durdžić.

- Uroše, ja sam se veoma lepo osećao dok sam gledao tvoj nastup. To si ti, rodio si se kao muškarac, budi takav. Ne blamiraj se sa onim tvojim kostimima, nema potrebe. Inače, što se najboljeg nastupa tiče, to je bila Maja. Oduševila me je. Ipak onaj kostim ne bi svakom stajao. Da se dvanaest učesnica obuku tako, možda bi dve mogle da iznesu to. Ona je po mom mišljenju najbolje izgledala - rekao je Asmin.

- Uroše, bio si odličan. Ostavio si me bez daha. Nisam trepnula dok sam te gledala. Matora i Luka su mi pored toga bili veoma dobri - kazala je Dušica.

- Najveći utisak je na mene ostavio Uroš. Pokazao je neku svoju muževniju stranu, svaka čast - kazao je Nerio.

- Uroš je po mom mišljenju bio najbolji. Matora je odmah nakon njega pokazala najveći talenat - kazala je Hana.

- Hvala svima na lepim rečima. Boro, svaka ti čast kako si sve organizovao i način na koji si nam pomogao. Ja ću navesti Matoru, ona je po mom mišljenju imala najbolji nastup - kazao je Uroš.

- Svi su bili odlični i maksimalno se potrudeli. Aneli je pokidala. Luka je takođe bio na visini zadatka, kao i Matora. Uroš je bio najbolji - istakla je Maja.

Autor: S.Z.

