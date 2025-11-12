Ovo će biti Bebičina paklena noć: Filipu popustile kočnice, svu pažnju usmerio na Teodoru! (VIDEO)

Zakuvava se!
Filip Đukić odlučio je da prestane da se suzdržava, pa je u kazinu prišao Teodori Delić, iako je Nenad Macanović Bebica bio u njihovoj blizini.
- Je l' imaš da piješ? - pitao je Filip.
- Posle ovoga ne - rekla je Teodora.
- Daću ti ja - poručio je Đukić.
- Šta si se obukao? - pitala je ona.
- Hladno mi je. Pohvali Mikija malo - rekao je Filip.
- To nikome ne stoji osim tebi - dodala je Milena.
- Nije, nego ste se na mene navikli - poručio je Filip.
Autor: A. Nikolić