AKTUELNO

Zadruga

Ovo će biti Bebičina paklena noć: Filipu popustile kočnice, svu pažnju usmerio na Teodoru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zakuvava se!

Filip Đukić odlučio je da prestane da se suzdržava, pa je u kazinu prišao Teodori Delić, iako je Nenad Macanović Bebica bio u njihovoj blizini.

- Je l' imaš da piješ? - pitao je Filip.

- Posle ovoga ne - rekla je Teodora.

- Daću ti ja - poručio je Đukić.

- Šta si se obukao? - pitala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hladno mi je. Pohvali Mikija malo - rekao je Filip.

- To nikome ne stoji osim tebi - dodala je Milena.

- Nije, nego ste se na mene navikli - poručio je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

