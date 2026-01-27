AKTUELNO

Ne odustaje: Boginja veruje da će biti Filipova devojka, a ne večna utorak šema! (VIDEO)

Samouverena!

Tokom "Igre istine" Milosava Praviloć pitala je Marka Janjuševića Janjuša da prokomentariše svoje cimere i otkrije da li je ima neko ko je normalan.

- Sad kad bih morao da biram naveo bih možda 10 osoba koje su normalne. Ova godina je bš pokidala. Ja ću da postavim pitanje nekome kome vi ne postavljate pitanja, a to je Rada. Ovde si mesecima, mlada si i da li stvarno za sebe smatraš da imaš perspektivu za budućnost jer ovde ništa nisi pokazala osim što u radiju vodiš vremensku prognozu i maltretiraš Tošu? Da li te je sramota da mu prilaziš i trčiš za njim, a on te ne j*be 5%? - pitao je Janjuš.

- Ove forice možeš sa nekim drugim. Nema kome da se dokazujem, nebitni ste. Ja ovde nisam došla da brukam porodicu. Moje učešće je korektno, bolje to neg da se j*bavam - rekla je Rada.

- Šalim se, hajde da uozbiljimo. Ja imam pitanje za Boginju, čovek leži stvarno kao mrtav ladan. Kakav ti je odnos sa Filipom pošto vidim da se držite za ruke? Da li misliš da ima šanse da budeš sa njim? - pitao je Janjuš.

- Što mene pitaš? Pitaj njega. Ja mislim da ima šanse - rekla je Boginja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

