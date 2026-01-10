AKTUELNO

Boginja samo što ne eksplodira od sujete: Ne može da podnese što Đukić izdvaja Maju od svih utorak šema, pa laje o njoj po svim ćoškovima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tanja Stijelja Boginja ne može već danima da sakrije koliko je sujetna i ljubomorna na Maju Marinković zbog njenog odnosa sa Filipom Đukićem, te je tako dočekala i sad priliku da je opljuje.

- Ti posle svega kao brineš za nju - rekla je Boginja.

- Ne brinem, komentarisao sam realno - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svi komentarišemo - rekla je Boginja.

- Tebi treba da bude kriv on - rekao je Alibaba.

- I ona i on. Ona zato što me vređala da sam metla i utorak devojka - rekla je Boginja.

- Od sutra svaki dan šminka i frizura, neće mi ovaj klošar govoriti da sam ružna - dodala je Anastasija.

- Ja mogu i sa šminkom i bez šminke, a ona teško. Ne treba da se ćuti ovde nikome, to vam pričam sve vreme - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne trebaš da ćutiš, ali ni da preteruješ - rekla je Jakšićka.

- Peckala me danima mrtvu bolesnu, nije nju sramota nego ne može da se nosi s komentarima. I on se mnogo ograđuje kao izdvaja Maju da ima energiju, ja ne vidim to. Pričao je to i za mene, ja imam najjaču energiju u kući. Ne mogu da verujem da Anđelo nju brani i da je svi brane - rekla je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

