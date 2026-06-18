NE PLANIRAM VIŠE DA SE BLAMIRAM: Toši umalo pregoreo softver nakon Dušičine izjave da više neće biti Filipova UTORAK DEVOJKA! (VIDEO)

Šok!

Robot Toša došao je da učesnike ''Elite'' poseti u odličnom raspoloženju, kako bi ih oraspoložio.

- Šta ima? - upitao je Toša.

- Nema ništa posebno, ćaskamo ovde svi - kazao je Janjuš.

- Tošo, moram da te pitam da kažem da su mi cigarete ukrali. Jedna osoba mi je pokrala cigarete. Ne mogu da tražim cigarete, jer sam rekla osobi koja mi je rekla da ko mi je uzeo da neću nju ofirati - kazala je Dušica.

- Dušice, pusti pljuge sad. Šta ima, šta si radila tokom žurke? - upitao je Toša.

- Ja nikada ne dobijem amneziju, žao mi je jer se svega sećam - kazala je Dušica.

- A ne bi volela da se sećaš? - upitao je Toša.

- Nemam ja problem s tim - rekla je Dušica.

- Gde ti je Filip? Znam da ste dva sata bili gore-dole - kazao je Toša.

- Mi jesmo bili u krevetu, ali on je bio pokriven, meni je samo jedan deo bio pokriven. Ne planiram više da se blamiram - rekla je Dušica.

- A ni manje - kazala je Dušica.

Autor: S.Z.