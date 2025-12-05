AKTUELNO

Viktor mu više neće biti konkurencija: Terza pumpa mišiće, rešio da ovako dokaže Mini svoju vrednost (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Borislav Terzić Terza se nakon ustajanja odmah bacio na trening. U tome mu se pridružio i Miki Dudić.

Mnogi sumnjaju da radi ovako jake treninge nakon ljubavnog brodoloma sa Minom Vrbaški kako bi dokazao da i on može da trenira poput Viktora koji je inače državni prvak u džudou.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, u utorak tokom žurke došlo je do žestoke rasprave između ovog ljubavnog trougla kada je Terza uočio varnice između Mine Vrbaški i Viktora. Ona je tokom sinoćne emisije "Glednje snimaka" priznala da joj se Viktor dopada. .

Foto: TV Pink Printscreen

Da li Terza pokušava da bude poput Viktora ili samo održava svoju kondiciju, ostaje nam da ispratimo.

Autor: A.Anđić

