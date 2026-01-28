AKTUELNO

Zadruga

Anastasija zakuvala problem: Alibaba i Bora zakopali ratne sekire! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Brzo rešili problem!

Bora Santana vratio se nakon haosa u kazino, gde je vrlo brzo ispegao račune sa Asminom Durdžićem. Alibaba je porazgovarao sa Borom i objasnio mu da je ceo problem napravila Anastasija Brčić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si mi psovao mamu? Ja tebi nikad nisam! Ona mi je ukrala piva - rekao je Asmin.

- Boli me k*rac - dodao je Bora.

- Da li treba zbog piva da se tučemo? Ona je uzela moje pivo i pobegla i došla kod tebe. Ja ti kažem poslednji put da te gotivim, a nisam napao tebe nego nju. Ako nisi psovao mater meni nego njoj sve je u redu. Ona će da te uvali u g*vna - pričao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

