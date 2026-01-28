Ima li većeg blama od Luke Vujovića? Istripovao da je s*ks mašina, pa uz Reljin hit simulirao vrelu akciju sa Anitom nasred kazina! (VIDEO)

Pretio raskidom, a sad sve prebacio na sprdnju!

Već danima unazad u Beloj kući se spekuliše o navodnoj aferi Anite Stanojlović i Luke Vujovića. Dobro je poznato da je ona uz pesme poznatog repera svaki dan slala poruke, zbog čega su sumnje i krenule.

Luka Vujović želeo je svima da pokaže kako ga to ne zanima, iako je rekao da će je ostaviti ako se ispostavi da je bila sa Reljom. On se uz njegov hit "Seks mašina" popeo na stolicu i počeo da se provodi kao niko u životu, a onda i bacio Anitu preko stola za blek džek i simulirao vrelu akciju.

Autor: A. Nikolić